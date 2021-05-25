نهال عنبر تكشف عن آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز.. «فيديو»

أكدت الفنانة نهال عنبر، أن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ قرابة الأسبوع، موضحة أنها مستقرة نوعا ما، قائلة: «احنا زي ما احنا لسه مفيش جديد»، متمنية أن يتم الله سبحانه وتعالى شفائها على خير، حتى تعود إلى بيتها سالمة من جديد إلى بنتيها، التي وصفتهما بـ«القمامير اللي يعني 100 راجل الحقيقة».

وأضافت «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ان استقرار حالة الفنانة دلال عبدالعزيز على هذا الوضع كل هذه المدة أمرا في حد ذاته جيد وأفضل بكثير من أن تصيب حالتها أي تدهور صحي، كما يخبرهم الأطباء.

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز، أصيبت بفيروس كورنا المستجد قبل أسابيع، هي وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفى جراء إصابته بهذا الفيروس الذي تسبب في وباء العصر، قبل أن يعلن شقيقه في تصريحات له أن مرض الفطر الأسود كان قد هاجم الفنان الراحل أيضا، وكان أحد الأسباب التي أدت إلى وفاته.

وفي السياق ذاته، كان قد كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم نجلة الفنانة دلال عبدالعزيز، عن أخر تطوارت الحالة الصحية لأم زوجته، موضحا أن أخر مسحة أجرتها لتحليل كورونا جاءت سلبية، وموضحا في الوقت ذاته أنه حتى الآن لم تقم أسرة الفناة بإبلاغها بخبر وفاة زوجها.