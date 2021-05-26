غلق 50 ألف صالة جيم وقاعات بسبب كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء للحد من فيروس كورونا أسفر عن اتخاذ إجراءات صارمة بشأن 50 ألف نشاط مخالف للإجراءات من صالات جيم وقاعات مناسبات وأفراح وسرادقات وتم غلقها، وذلك خلال حملات المتابعة بمختلف المحافظات في قرابة 170 يوما.

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، استمرار الحملات لمتابعة مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية والورش فى التاسعة مساء حتى نهاية شهر مايو الجارى، وأي منشأة تخالف المواعيد يتم اتخاذ إجراء قانونى بشأنها على الفور، مؤكدا أن هناك توجيها للمحافظين بالتشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع المخالفين.

حظر الاحتفالات والتجمعات واستمرار حظر إقامة سرادقات الأفراح

حظر الاحتفالات والتجمعات، وأشار إلى استمرار حظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء ومنع التجمعات والاحتفالات بسبب إجراءات مواجهة كورونا، علاوة على التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية وتحرير غرامات ضد المخالفين في وسائل النقل والمنشآت وأماكن التجمعات، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى وجود متابعة بشكل مباشر من المحافظين ونوابهم فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين والتأكيد على مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية والترفيهية وعدم التهاون مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

التشديد على ارتداء الكمامة

وأكد على استمرار أعمال التعقيم داخل المؤسسات الحكومية والخدمية بالأحياء والمدن وعدم السماح بدخول المواطنين دون ارتداء الكمامة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى، ومنع الزحام مع التأكيد على الضوابط بمكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة داخل الاحياء حفاظاً على سلامة المواطنين، مع التشديد على اتباع الإرشادات داخل الشواطئ والحدائق للحد من انتشار فيروس كورونا.