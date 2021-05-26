الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب.. جنازتان لأول أسقف يتوفى بكورونا

نعى عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الانبا سلوانس رئيس دير الشايب بالاقصر، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 75 عاما، لإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، الذي كان يعالج منه منذ منتصف أبريل الماضي، وقضى الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب من عمره 43 سنة في الرهبنة منها 22 سنة أسقفًا.

وقدّم عدد من رؤساء الكنائس المصرية، العزاء للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة الانبا سلوانس رئيس دير الشايب، الذي يعد أول أسقف ورئيس دير بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتوفى بفيروس كورونا المستجد.

الكنائس تنعى الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب

وأقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جنازتين للأسقف الراحل، حيث أُقيمت صلوات تجنيز للأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) العامر بالأقصر، في مطرانية سمالوط للاقباط الأرثوذكس بالمنيا، و قام الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط بالصلاة على جثمانه رئيس دير الشايب الراحل بكنيسة القديس مار مرقس بسمالوط.

أساقفة الكنيسة يودعون الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب بالأقصر

كما أقيمت صلوات تجنيز أخرى للأنبا سلوانس رئيس دير الشايب بديره القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، وشارك في الصلوات من رجال الكنيسة، الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا رويس الأسقف العام بأسيا.

كما شارك في صلوات التجنيز وفودا رهبانية من أديرة المحرق والسريان والقديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو والشهيد مارجرجس بالرزيقات والقديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا إلى جانب كهنة من إيبارشيات الأقصر، أسنا وأرمنت، قنا، دشنا، نجع حمادى، أبو قرقاص، وحضر الصلاة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر وطيبة.

البابا ينعي الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب بالأقصر

ونعى البابا تواضروس الثاني، الأسقف الراحل، فور علمه بوفاته، وجاء في النعي: البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون إلى السماء الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة، خالص العزاء لمجمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه.