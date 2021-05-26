كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة فضّلت سحب قانون تعديل التعليم من مجلس النواب للإجابة على التعديلات التي طلبها مجلس الشيوخ، موضحا أنّ الوزارة ستعمل على إضافة شرح وافٍ للتعديلات، كما أنّ الوزارة حريصة على تطوير المقررات الدراسية ونظام التعليم في مصر بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية بناء الإنسان المصري، وقانون تعديل التعليم يشمل مجموعة من البنود المهمة بشأن الثانوية العامة التراكمية ونظام التحسين لطلاب الصف الثالث الثانوي، وسيتم شرح كل ما تريد معرفته عن قانون الثانوية التراكمية في النقاط الآتية:

ترصد «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قانون الثانوية التراكمية:

1. قانون الثانوية العامة التراكمية يعني أنّه سيتم حساب مجموع الطالب على مدارس 3 سنوات.

2. اعتماد تنسيق الطالب من الدرجات التي يحصل عليها في الـ3 سنوات.

3. يلغى نظام الثانوية العامة القديم الذي يحسب مجموع الطالب من سنة واحدة وهي السنة الثالثة.

4. يتيح نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة.

5. الثانوية التراكمية يتم على أساسها تقييم الطالب أكثر من مرة وليست مرة واحدة فقط.

6. يحق للطالب وفق نظام الثانوية التراكمية دخول الامتحان أكثر من مرة.

7. وفق نظام الثانوية التراكمية يدرس طلاب الشعبة العلمية المواد العلمية، ويدرس طلاب الشعبة الأدبية المواد الأدبية، بجانب عدد من المواد الإجبارية للشعبتين.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس، أنّ نظام الثانوية العامة التراكمية نظام جيد، ويتيح فرصة للطالب لفهم مخرجات التعلم بشكل جيد، والتأهيل للكلية التي يريدها، موضحا أنّ احتساب مجموع الطالب على مدارس 3 سنوات يمكن الطالب من تحسين مستواه من سنة لأخرى، مشيرا إلى أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل على تطوير مناهجها بشكل مستمر.