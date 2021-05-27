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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:24 ص | الخميس 27 مايو 2021
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان  يتسم بالرومانسية وحبه لمختلف أنواع الموسيقى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنافر فينوس والقمر في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك، نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال وينفعك ذلك في التأمل والتفكير، ومن المهم ألا تتحدث عن أخبارك الشخصية.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

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