مضاعفات نادرة.. هل يسبب كورونا ضخامة اللسان؟

تطور غريب ومفاجئ، تسبب فيه فيروس كورونا المستجد مؤخرا، في ظل الأعراض النادرة التي تنتجه عنه بالهند حاليا؛ إذ تسبب في عرض تضخم اللسان، وليس فقط فقدان حاسة التذوق.

كورونا يسبب تضخم اللسان

انتفاخ أو تضخم أو تورم اللسان.. هي أحدث أعراض كورونا النادرة للغاية، سواء أثناء الإصابة أو خلال التعافي؛ إذ رصدت الولايات المتحدة 9 حالات بهذا العرض منذ نوفمبر 2020 وحتى الآن.

وعادة ما كان التهاب في اللسان ناجما عن الالتهابات والتهيج الموضعي أو الحروق وردود الفعل التحسسية، إثر نتيجة صدمة أو أمراض نادرة مثل الداء النشواني، وتُعرف تلك الحالة المرضية النادرة باسم «Macroglossia»، والتي تعني التهاب أنسجة اللسان وتورمها.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن أحد المصابين التسعة بذلك العرض تضخم لسانه بصورة جعلته غير قادر على الحديث أو تناول الطعام، واستيقظ من النوم ليتفاجئ بحجم لسانه الضخم غير الطبيعي، ووضع بعد ساعات قليلة على جهاز التنفسي الصناعي، وخضع لجراحة لتقليل حجم لسانه والتخلص من هذا الالتهاب.

ونقلت الصحيفة عن طبيب الأسنان بالمستشفى، أن الالتهاب الذي يحدث للسان بسبب فيروس كورونا، هو على غرار ما يسببه الوباء لباقي أعضاء الجسم، كالتهاب وتضخم في القلب والرئتين، مشيرا إلى أمراض أخرى تسبب ضخامة اللسان، منها السكتة الدماغية أو النوم على البطن لفترة طويلة.

أستاذ مناعة: كورونا تطور لفيروس بالأوعية الدموية ويمكن أن يسبب جلطات باللسان

فيما أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أن ذلك العرض الذي سببه كورونا المستجد شديد الندرة، يثبت أن الفيروس لم يعد للجهاز التنفسي فقط، وإنما للأوعية الدموية أيضا؛ إذ بات قادرا على اختراق جميع أجهزة الجسم.

وأضاف «مصباح» لـ«الوطن»، أنه يجب إخضاع تلك الحالات التسعة للدراسة وخاصة المادة الوراثية بالفيروس، لحسم سبب تضخم ألسنتهم ومحاولة مواجهته.

وأوضح أستاذ المناعة، أن فيروس كورونا يدخل للخلية عن طريق مستقبلات معينة منتشرة بكل الجسم، سواء الجهاز التنفسي أو القلب أو الأوعية الدموية، وإحداث أعراض مرضية مختلفة، ومع الوقت يبدأ في أن يظهر أعراض جديدة، مثل تأثيرعلى الجهاز العصبي المركزي والأعصاب والأذن.

وتابع أستاذ المناعة أنه من المحتمل أن الفيروس بعدما سبب للمرضى فقدان بحاسة التذوق، تعرضوا لجلطات بخلايا اللسان، ومن ثم نتج عنه ذلك الالتهاب المفرط، مشددا على أهمية الإبلاغ عن أي أعراض غريبة لكورونا، ومتابعة الحالات عن كثب مع أطباء مختصين.