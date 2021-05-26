الحكومة ترفع دعم الإسكان الاجتماعي إلى 7.7 مليار جنيه يوليو المقبل

تواصل الدولة مسيرة دعم التمويل العقاري وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل للعام السادس على التوالي، إذ رفعت مخصصات الدعم الموجه للإسكان الاجتماعي بنحو ملياري جنيه لدعم أكثر من 120 ألف وحدة سكنية.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021-2022، التي ستنطلق في مطلع يوليو المقبل، خصصت الحكومة نحو 7.7 مليار جنيه بزيادة تخطت ملياري جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الحالي الذي شهد تخصيص نحو 5.4 مليار جنيه، ويشمل دعم وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل لنحو120 ألف وحدة سكنية تصل تكلفتها الاستثمارية نحو 4 مليارات جنيه بالإضافة إلى تكلفة الترفيق التي تصل إلى 3.6 مليار جنيه وتنطلق خلال أيام المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3%، والإعلان عن كافة تفاصيلها من خلال البنك المركزي الذي يستعد لإطلاق المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل، خلال الأيام المقبلة.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتستعرض «الوطن» أهم تفاصيل المبادرة في النقاط التالية:

- %3 نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن المبادرة.

- تصل مدة السداد تصل لـ30 عاما، ومن الممكن للراغبين الاستفادة من المبادرة بنفس سعر الفائدة وبمدة سداد أقل.

- خصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

- تصل قيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل بحد أقصى مليون جنيه.

- تصل قيمة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل بحد أقصى 350 ألف جنيه.

- %10 نسبة المقدم الذي يقوم المواطن بسداده للشقة ضمن فئة متوسطي الدخل تدفع مرة واحدة.

- %15 نسبة المقدم الذي يقوم المواطن بسداده للشقة ضمن فئة محدودي الدخل تدفع على أقساط متساوية لمدة 3 سنوات.