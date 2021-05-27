القائمة السعرية لزيادات «الأوفر برايس» على سيارات الـSUV: حتى 55 ألف جنيه

خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت العديد من الزيادات السعرية بقيمة تتراوح من 5 آلاف وحتي 55 ألف جنيه، على عدد من الطرز المختلفة لسيارات الملاكي، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، موديل العام الجاري 2021، تحت مظلة «الأوفر برايس»، ويقصد بها مبلغا إضافيا يقر على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول لقوائم الحجوزات، بحجة أن الطلب كبير والمعروض من الطراز أقل.

وخلال السطور التالية رصد للقائمة السعرية للسيارات الملاكي الرياضية متعددة الاستخدامات، التي ارتفعت أسعارها بسبب «الأوفر برايس» مؤخرًا، ومنها:

- ارتفعت أسعار سيارة سيات أتيكا 2021، بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه؛ وتأتي القائمة السعرية لها:

- الفئة الأولى بسعر 440 ألف جنيه، والثانية بسعر 490 ألف جنيه، والثالثة بسعر 555 ألف جنيه، والرابعة بسعر 565 ألف جنيه.

- ارتفعت أسعار سيارة كيا سبورتاج 2021، بقيمة وصلت إلى 7 آلاف جنيه، وتأتي القائمة السعرية لها:

- الفئة الأولى بسعر 407 ألف جنيه، والثانية بسعر 413 ألف جنيه، والثالثة بسعر 445 ألف جنيه، والرابعة بسعر 488 ألف جنيه، والخامسة بسعر 526 ألف جنيه.

- ارتفعت أسعار سيارة أم جي ZS 2021، بقيمة تراوحت ما بين 10 آلاف حتي 12 ألف جنيه، وتأتي القائمة السعرية لها:

- الفئة الأولى بسعر 274 ألف جنيه، والثانية بسعر 295 ألف جنيه، والثالثة بسعر 309 ألف جنيه.

- ارتفعت أسعار هيونداي توسان 2021، بقيمة تتراوح ما بين 20 ألف وحتى 33 ألف جنيه، وتأتي القائمة السعرية لها:

- الفئة الأولى بسعر 465 ألف جنيه، والثانية بسعر 495 ألف جنيه، والثالثة بسعر 540 ألف جنيه، والرابعة بسعر 593 ألف جنيه، والخامسة بسعر 633 ألف جنيه.

- ارتفعت أسعار سيارة فولكس فاجن تيجوان 2021، بقيمة تتراوح من 40 ألف وحتى 55 ألف جنيه، وتأتي القائمة السعرية لها:

- الفئة الأولى بسعر 610 ألف جنيه، والثانية بسعر 700 ألف جنيه.