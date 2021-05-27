إذا كنت تبحث عن وظيفة.. 10 خطوات لكتابة «سي في» صحيح

إذا كنت تبحث عن وظيفة فإن خطوتك الأولي من خلال كتابة سيرة ذاتية «سي في» بشكل صحيح، وبخط واضح يشمل على البيانات كافة، وفي التقرير التالي، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، كيفية كتابة السيرة الذاتية، وفقًا لموقع «zety»، في السطور التالية..

ما هي السيرة الذاتية؟

هو ملف يتضمن كامل المعلومات الشخصية، وأبرز الخبرات والدورات التدريبة التي حصلت عليها، والتي تؤهلك لبلوغ وظيفة محددة.

كيف تختار السير الذاتية الأفضل؟

وفقًا لبيانات موقع «zety»، فإنك عندما تبحث عن وظيفة وتتقدم، فإنك تنافس في المتوسط 250 مرشحًا آخر، تفحص السير الذاتية من خلال أشخاص يتصفحونها لمدة 6 ثوان في فحص كل سيرة ذاتية، لذلك يجب كتابتها باهتمام إذا كنت ترغب في الحصول على عمل، وإليك أهم الخطوات لإنشاء سيرة ذاتية صحيحة.

خطوات إنشاء سيرة ذاتية سليمة

أولا: يجب أن تقسم السيرة الذاتية إلى عدة أقسام كالآتي:

المقدمة

وهي تشمل اسم الشخص، ومعلومات التواصل، مثل:

الاسم بالكامل

اللقب المهني

عنوان البريد الإلكتروني

رقم هاتف

ملف تعريف LinkedIn

عنوان المنزل

الهدف من السيرة الذاتية

الخبرات العملية

التعليم

المهارات

إذا كانت هناك أقسام إضافية مثل دورات تدريبية أو هوايات.

حجم الخط

عند كتابة السيرة الذاتية، يجب مراعاة اختيار خط واضح، وبحجم مناسب.

يمكن استخدم حجم خط من 11 إلى 12 نقطة ومسافة فردية.

بالنسبة لاسمك وعناوين الأقسام، اختر حجم الخط من 14 إلى 16 نقطة.

تنسيق السيرة الذاتية

- عين هوامش بوصة واحدة لجميع الجوانب الأربعة.

- تأكد من أن نوع عناوين سيرتك الذاتية موحدة - اجعلها أكبر بخط أو عريض.

- التزم بتنسيق التواريخ الفردية في سيرتك الذاتية: على سبيل المثال 11-2017، أو نوفمبر 2017.

- لا تحشو سيرتك الذاتية برسومات لافتة للانتباه.

- اترك مسافات، حتي تتمكن الأشخاص من قراءة سيرتك الذاتية بشكل أسهل.

- يجب أن تضع صورة رسمية في السيرة الذاتية، ما لم يطلب منك بشكل صريح عدم استخدام صورة.

- يجب أن تكون السيرة الذاتية موجزة ولها علاقة بطلب العمل.

- لا تجعل السيرة الذاتية تتضمن تفاصيل حياتك كافة.