الاكتئاب والأرق وضعف الذاكرة.. كيفية مكافحة متلازمة ما بعد كورونا

يعاني الكثير من المواطنين من ما يعرف باسم «متلازمة ما بعد كورونا»، التي يظهر معها الكثير من الأعراض، التي قد تختلف من شخص لآخر، وعليه قد يتساءل البعض عن كيفية العلاج والمرور بتلك الفترة بسلام.

ووفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية، نقلا عن مجلة Mayo Clinic Proceedings، أجرى علماء أمريكيون دراسة شملت المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد «كوفيد-19»، واتضح أن غالبيتهم يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي وأمراض نفسية.

وأشارت المجلة، إلى أن العلامات الأكثر انتشارا لمتلازمة ما بعد «كوفيد-19» هي الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج والإرهاق، وهذه الأعراض تبقى لدى المتعافى من المرض خلال فترة طويلة 2 - 3 أشهر وأحيانا أكثر، نتيجة دراسة أجراها باحثون من مستشفى مايو خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 ديسمبر عام 2020، شملت 100 مريض شاركوا في برنامج إعادة التأهيل، 68 امرأة و32 رجلا، متوسط أعمارهم 45 عاما، قيّم الباحثون حالتهم الصحية في المتوسط بعد 93 يوما من إصابتهم بالمرض.

وبحسب الدراسة، اكتشف الباحثين، أن أكثر الأعراض انتشارا بينهم كان الإرهاق «80% شكوا من تعب مزمن»، و59% شكوا من مشكلات في الجهاز التنفسي، ومثلهم شكوا من مشكلات عصبية، وأن اكثر من ثلث المرضى شكوا من صعوبات معرفية في أداء نشاطهم اليومي، وفقط ثلثهم أكدوا عودتهم إلى حالتهم الاعتيادية التي كانت قبل المرض، بحسب «RT».

«لم يعان معظم المشاركين في الدراسة من مشكلات صحية أساسية قبلCOVID-19، ولم تكن حالة الكثيرين شديدة بما يكفي لتبرير دخول المستشفى، وكانت نتائج التحاليل التي أجريت لهم طبيعية على الرغم من أعراض المرض، وهذه واحدة من المشكلات المرتبطة بتشخيص متلازمة ما بعد كوفيد-19 ومن ثم علاجها بشكل فعال»، وفقا للدكتور جريك فينيتشكاتشورن، رئيس برنامج CARP.

ويعتقد الباحثون، أن متلازمة ما بعد «كوفيد-19» هي حالة مرضية شخصية تتطلب علاجا منفصلا، ومن دون ذلك، لن يتمكن المرضى من العودة إلى حياتهم الطبيعية، لذلك وضع خبراء مستشفى مايو برنامجا خاصا لإعادة تأهيل المتعافين من «كوفيد-19» وبدأ تنفيذه فعلا في يونيو 2020.

وبحسب الدكتور فينيتشكاتشورن، فإن معظم المرضى الذين اشتركو في الدراسة كانوا بحاجة للعلاج الطبيعي، أو المهني، أو إعادة تأهيل الدماغ لمعالجة الصعوبات المعرفية، كما كان الكثيرون يعانون من التعب وأكثر من نصفهم شكا من مشكلات معرفية يطلق عليها «ضبابية الدماغ»، ولم يتمكن الكثيرون منهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية خلال عدة أشهر.

وفي النهاية نصح الباحثون والأطباء جميع المرضى الذين يعانون من «كوفيد طويل الأمد»، والذين كانت حالتهم شديدة، عدم «تأجيل مراجعة الأطباء، والانتظار حتى يختفي كل شيء تلقائيا».