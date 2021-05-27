مفاجأة في قضية «مسترحية المنوفية».. المتهمة تعمل طبيبة بمؤهل دبلوم

كشف عادل العربي، محامي «هاله. ز»، المعروفة إعلاميا باسم «مستريحة المنوفية»، مفاجأة من العيار الثقيل عن المتهمة، التي كانت تنتحل صفحة طبيبة بيطرية بقريتها، وتعالج الدواجن والطيور، مؤكدا أن أحدا لم يكن يجرؤ أن يناديها باسمها مباشرة، لكن بـ«الدكتورة هالة».

مستريحة المنوفية أوهمت ضحاياها أنها طبيبة بيطرية

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع كان يتعامل مع المتهمة على أنها طبيبة، لكن المفاجأة أن الأوراق أكدت أنها حاصلة على «دبلوم»، مؤكدا أنها استطاعت خداع المواطنين على مدار سنوات عديدة.

مستريحة المنوفية جمعت 6 ملايين جنيه من أهالي قنا في أسبوع

وأوضح عادل العربي، أن المتهمة استطاعت أن تجمع مبالغ مالية قدرت بـ6 ملايين جنيه، من المتهمين في محافظة قنا، في خلال أسبوع واحد فقط، وقبل إلقاء القبض عليها، مؤكدا أن أكثر من 70 محضرا حررها ضدها في مركز الباجور، وتحقق النيابة بالتحقيق فيها تباعا، وكان أمس أول أيام التحقيقات في 5 بلاغات، وتأجيل قضية أخرى.

وتابع: «المتهمة لها قضايا في قنا وقضايا في المنوفية»، موضحا أن نيابة الباجور أمرت بحبسها علي ذمة التحقيقات، وأجلت محكمة الباجور إحدى قضاياها في النصب لجلسة 9 يونيه المقبل، مضيفا أن لها قضايا أخرى في محافظة قنا وستذهب للتحقيق فيها.

ولفت محامي مستريحة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المتهمة سترحل مرة أخرى، خلال وقت قصير إلى مديرية أمن قنا، للتحقيق معها في قضايا نصب أخرى، وستحاكم فيها خلال جلسة 5 يونيو المقبل في محكمة قنا، ثم ستعود مرة أخرى لإستكمال المحاكمات بمحكمة الباجور .