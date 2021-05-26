بعد التحقيق معها بالباجور.. تعرف على الموقف القانوني لمستريحة المنوفية

كشف عادل العربي محامي المتهمة «هالة ز.»، المعروفة إعلامياً باسم «مستريحة المنوفية»، عن أن موكلته لها قضايا في قنا وقضايا في المنوفية، موضحاً أن نيابة الباجور أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، وأجلت محكمة الباجور إحدى القضايا التي تواجه موكلته فيها اتهامات بالنصب، إلى جلسة 9 يونيو المقبل، لافتاً إلى لها قضايا أخرى في محافظة قنا، حيث يتم ترحيلها إلى المحافظة الواقعة بجنوب الصعيد، للتحقيق معها في تلك القضايا.

وأضاف محامي «مستريحة المنوفية»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، أن المتهمة سيتم ترحيلها مرة أخرى، إلى مديرية أمن قنا، للتحقيق معها في قضايا نصب أخرى، وسيتم محاكمتها فيها في جلسة 5 يونيو المقبل، أمام محكمة قنا، ثم ستعود إلى المنوفية مرة أخرى، لاستكمال إجراءات محاكمتها أمام محكمة الباجور.

وأوضح المحامي أن موكلته سيتم محاكمتها في قنا والمنوفية، موضحاً أنه تم التحقيق معها في نيابة الباجور، اليوم الأربعاء، في 5 وقائع نصب، مؤكداً أن المتهمة تواجه أكثر من 70 محضراً، قام أهالي الباجور بتحريرها ضدها، بمبالغ مالية طائلة، تقدر وفق ما ورد في البلاغات المقدمة ضد موكلته، بنحو مليار و100 مليون جنيه.

وعلى صعيد متصل، كشف عبدالحميد فودة، محامي ضحايا «مستريحة المنوفية»، عن أن المتهمة «هالة ز.»، وشهرتها «أم عبده»، كانت تستخدم حيلاً متنوعة، وأحيانا كوميدية، للإيقاع بضحاياها في شباك عمليات النصب، حتى استولت على مبالغ مالية طائلة منهم.

وأضاف محامي الضحايا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية النصب الفردية الأكبر كانت من نصيب أحد المواطنين من مركز الباجور، حيث استولت المتهمة على مبلغ 83 مليون جنيه منه، وتساءل محامي الضحايا قائلاً: «كيف يمكن لشخص يمتلك كل هذه الأموال، أن يأتمن سيدة لا يعرفها على مبلغ كبير بهذا الحجم؟».