سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-5-2021

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي وبخاصة سعر جرام الذهب عيار 21، سواء بغرض الزينة، أو الادخار باعتبار المعدن الأصفر الملاذ الآمن للاستثمار، بينما تزداد خلال شهور الصيف مناسبات «الخطوبة والزفاف» ما يزيد الاهتمام بمعرفة أسعار الذهب لشراء «الشبكة».

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وسعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18 وكذلك سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس الموافق 27 مايو والتي جاءت بنحو:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بداية تعاملات اليوم الخميس 27 مايو ما بين 927 إلى 929 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 811 إلى 813 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 27 مايو ما بين 695 و697 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، بين 6488 و6504 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم بين 926.857 إلى 929.143 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الخميس 27 مايو، 957.61 جنيه، و61.08 دولار أمريكي، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بأسواق المال 837.93 جنيه، و53.44 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 718.22 جنيه، و45.81 دولار أمريكي، اليوم الخميس 27 مايو، وسجل سعر الجنيه الذهب 6.703 جنيه و427.55 دولار، وسجل كيلو الذهب 957.611 جنيه و61.077 دولار.

علما بأن مصنعية الذهب تختلف من محل لآخر، كما يجب شراء الذهب من محل موثوق به، والحصول على فاتورة والاحتفاظ بها.