عاجل.. تعرف على الطرق البديلة بعد غلق محور المريوطية

تستعد الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني وعددها 7 كمرات، الخاصة بكوبري تقاطع شارع ترسا مع آخر المريوطية من شارع اللبيني، وذلك بمنطقة أعلى محور المريوطية بمحافظة الجيزة.

وسيترتب على ذلك غلق المحور لمدة ثلاثة أيام متقطعة في الاتجاهين، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى 12 ظهرًا أيام الجمعة 28 مايو الجاري والجمعة 4 يونية والجمعة 11 يونية المقبل.

ترصد «الوطن» الطرق البديلة خلال فترة الغلق تسهيلًا على المواطنين وسائقي السيارات الأجرة كالتالي:

الطريق الدائري في اتجاه طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

من ضمن الطرق البديلة الطريق الدائري في الاتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ومن يرغب في استخدام محور المريوطية اتجاه مناطق أعلى المنيب، يتم استكمال السير بالطريق الدائري المعروف باسم «القوس الغربى» اتجاه طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، ومن يرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يستخدم محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة أو محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان.

الطريق الدائري في اتجاه طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي

بالإضافة إلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من أعلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، ومن يرغب في استخدام محور المريوطية اتجاه مناطق أعلى المنيب يستكمل السير بالطريق الدائري «القوس الغربي»، اتجاه أعلى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي يساراً إلى ميدان الرماية اتجاه مناطق الجيزة.

الطريق الدائري في اتجاه المنيب

من الطرق البديلة لمحور المريوطية هو الطريق الدائري في الاتجاه القادم من أعلى المنيب، ويرغب في استخدام محور المريوطية اتجاه طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، بالإضافة إلى طريق الواحات يستخدم مسطح محور المريوطية اتجاه شارع ترعة المنصورية، ومنها إلى ميدان الرماية اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، أو استخدام مطالع الطريق الدائرى اتجاه طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، أو اتجاه طريق الواحات.