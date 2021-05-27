حصلت «الوطن» من مصادرها الخاصة على أبرز وأهم التفاصيل الخاصة ببناء المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن المنطقة الصناعية والتي تقع، جنوب شرق مدينة العلمين الجديدة، وأن المساحة المخصصة للاستخدام الصناعي بها يبلغ 826.8 فدان وقد تم تخطيط المنطقة بالكامل وجارٍ الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة وهي تشتمل عدة أنشطة منها «صناعات البتروكيمويات وصناعات نسيجية وصناعات إلكترونية وغيرها.»

«الوطن» تنفرد بنشر أهم تفاصيل المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة

وتابعت المصادر، أنه تم تخصيص مساحة 2741737 متر مربع لشركات المطورين الصناعيين منها شركة مجموعة التنمية الصناعيه IDG وتم تسليم الشركه 500000 متر مربع مساحة المرحلة الأولى من قطعة الأرض بالمنطقه الصناعية وتم تخصيص مساحة 6840 مترا مربعا لشركة أكون كريت تصنيع وإنتاج المواد الخرسانية، وتم تسليم قطعة الأرض، وتم تخصيص 1594.297 فدانا 6697372.963 متر مربع لصالح الشركة المصرية القابضة للبتروكيمويات، وتم تسليم قطعة الأرض، وبإجمالي تخصيصات تسعة مليون ونصف متر مربع.

وأوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه يجري حاليا تسويق المنطقة من قبل الشركات المطورة، وذلك استعدادا لتشغيل المنطقة الصناعية بكامل طاقتها، لتنشيط العمل الصناعي بالمدينة وخلق حياة جديدة طوال العام بالساحل الشمالي، وتوفير فرص إستثمارية وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، على نطاق واسع.

جهاز العلمين الجديدة يستعد لتشغيل المنطقة الصناعية بكامل طاقتها لتنشيط العمل الصناعي

في غضون ذلك علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز مدينة العلمين، بقيادة المهندس وائل سمير، يسابق الزمن، لترفيق جميع أراضي المدينة، والانتهاء من دخول جميع المرافق لكل المباني بالمدينة وفي مقدمتها «المياه، والكهرباء، والغاز، والتليفونات، وخطوط الإنترنت».

وأوضحت المصادر أنه جارٍ الآن تنفيذ مشروع خط غاز مدينة العلمين الجديدة بطول 120 كم، وقطر 32 بوصة، ممتدًا من منطقة العامرية بالإسكندرية حتى مدينة العلمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيها، ويتضمن المشروع تفريعات لخط غاز برج العرب الجديد بطول 10 كم وبقطر 24 بوصة.

وائل سمير: نهدف لتوفير فرص عمل مباشرة للشباب والانتهاء من توفيق المدينة بالكامل في أقرب وقت ممكن

وأضافت المصادر، أنه جارٍ تنفيذ مشروع خطى العلمين وبرج العرب، بالتعاون بين شركتي جاسكو وبتروجت، والتي تشمل تنفيذ 38 تعدية حفر أفقي و50 تعدية حفر مكشوف وأعمال حفر صخري بأطوال 40 كيلو مترًا وأعمال ردم بكمية 300 ألف متر مكعب، وإزالة تباب بنحو 20 ألف متر مكعب وإنشاء 10 غرف، ويستهدف مشروع خط غاز العلمين الجديدة إمداد المدينة بالغاز الطبيعي سواء المنطقة الصناعية أو التجمعات السكنية والسياحية وكذلك مجمع البتروكيماويات المخطط تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المدينة تنفرد بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط.

مصادر: إنهاء المرحلة العاجلة بمدينة العلمين باستثمارات 450 مليون جنيه والمنطقة الصناعية بالمدينة باستثمارات 84 مليون جنيه

وقالت المصادر: «نستهدف إنهاء المرحلة العاجلة بمدينة العلمين باستثمارات نحو 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالمدينة بإستثمارات 84 مليون جنيها».

المصادر: جاري الآن استكمال باقي أعمال المرافق

وأوضحت المصادر، أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة، لمد شبكة الغاز، لمدينة العلمين الجديدة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وأن بداية التنفيذ تمت مطلع مارس 2020، وأن الشركات المنفذه للمشروع هي «جاسكو وبتروجيت» وأن مناطق عمل الشركتين بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الحالية هي مناطق «جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - منطقة الأبراج الشاطئية - عمارات الداون تاون - المنطقة الترفيهية - المدينة التراثية - الإسكان المميز - سكن مصر - كومبوند بمساحة 700 فدان - الحي اللاتيني».

وتابعت المصادر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بإجمالي أطوال 86 كم بمختلف الأقطار مطلع أبريل المنقضي، وجارٍ الآن استكمال باقي الأعمال، ومن المتوقع انتهاء تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بنهاية العام الجاري، وجارٍ توقيع بروتوكول بتنفيذ أعمال التركيبات الخارجية بقيمة 25 مليون جنيها لتوصيل الغاز الطبيعي لكل من «سكن مصر – السكن المميز – المنطقة الترفيهية – عمارات الداون تاون».