حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

أبرز عيوب مواليد برج الحمل الأنانيّة، وقلة الصبر، وسُرعة الغضب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تساورك الشكوك، لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.