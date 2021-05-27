بعد إطلاق مبادرة «بر أمان».. 5 خطوات للتأمين على عمال الصيد

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يبلغ نحو 65 ألف و600 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط.

وأضافت «القباج» أن عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك المسجلة لدي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بلغ نحو 101 جمعية تعاونيات، منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، 13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي.

خطوات التأمين على عمال الصيد

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الخطوات للتأمين على عمال الصيد الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية، وفقًا لأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، مناشدة كل صياد من الصيادين الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية، التقدم إلى الهيئة باستمارة بدء اشتراك مؤمن عليه على النموذج رقم «43» المرفق هنا، مرفقًا بها المستندات الآتية:

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.

- صورة ضوئية من بطاقة الصيد سارية صادرة من مكاتب المصايد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص.

- تعتبر مدة سريان بطاقة الصيد مدة اشتراك وفقًا لأحكام القانون ويتعين أداء الاشتراكات المستحقة عنها.

- تقرير طبي صادر من الجهة المختصة بالهيئة المعنية بالتأمين الصحي تفيد لياقته الطبية لمهنة صياد، على أن تتحمل الهيئة تكاليف إجراء الكشف الطبي وفق الاتفاق الذي يتم مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في هذا الشأن.​

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات، أنه في حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية.​

ولفتت وزارة التضامن إلى أنه تم إطلاق مبادرة «بر أمان»، لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد.