حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

قطاع كبير من القراء يهتم بمتابعة عالم الأبراج لمعرفة ما يخبرهم به علم الفلك، إذ يختلف كل برج عن غيره من الأبراج في الشخصية والسمات، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تساورك الشكوك، لكن لا تبالغ اليوم في إظهار مشاعر القلق والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك وتجد من يمد لك يد العون وتحسن استغلال ذلك واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك إشراقة وحضورا أخاذا ويعدك بلقاءات دافئة وتبدو أكثر تألقا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

لقمر في منزل المدخرات يمنحك حظا ونجاحا في الأمور المالية والمهنية.. تخطط جيدا ويتجه ذهنك لكل ما يحقق لك ربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يمدانك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وأن تقاوم ميلك للغضب وحاول أن تتفاوض بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم ألا تبالغ في حساسيتك وتمردك على الطرف الآخر

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية وتصر على القيام بواجبك على أكمل وجه

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على التأثير في الجنس الآخر.. توضح وجهة نظرك وتنجح في تصحيح المفاهيم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تعرض آراءك ببراعة.. لا تتردد في قبول الدعوات الاجتماعية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالتوتر والارتباك، انتبه ولا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر قد يساعدك اليوم على إدارة الأزمات وتستفيد من خبراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدعمك ويمنحك يقظة ولباقة، وتقترب بسهولة ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تكون هناك مسائل مالية ومهنية يجب أن تتابعها بحذر وعناية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد والشمس بمواجهة برجك، وقد يبطئ ذلك من حركتك أو تتشوش علاقتك بالبعض وعليك أن تصبر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تستفيد اليوم من الظروف المتاحة وتطوعها لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بالأحباب، ويجعلك أكثر تألقا ونضجا وتأثيرا في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الحياة ليست سهلة وعليك أن تتجنب المواجهات والزم التواضع، وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك وحاول أن تلزم الهدوء والصمت واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ مواقف سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك ثقة بنفسك، واليوم أنت أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.