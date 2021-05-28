حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يحاول مولود برج الحوت، أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائما، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه، ويتقن تنفيذها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المشروعات يساعدك اليوم على التصرف بحكمة واقتدار وتتخذ مواقف سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك ثقة بنفسك، واليوم أنت أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.