خبراء عن إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي: نقطة ارتكاز ودعم للروابط التاريخية

تعميق العلاقات بين مصر وجيبوتي، هدف سعى له الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للبلد الشقيق، ليكن أول رئيس مصري يقوم بزيارتها، وخلال لقائه بنظيره الجيبوتي، أعلن «السيسي» عن تنفيذ عدة مشروعات هناك، أهمها إنشاء المنطقة اللوجستية، وإنشاء فرع لبنك مصر هناك فضلا عن منطقة للاستزراع السمكي.

زيارة الرئيس لجيبوتي وإنشاء منطقة لوجستية يعزز الروابط التجارية والاقتصادية

الدكتور عادل النبهان، الخبير في الشأن الإفريقي، قال إن إنشاء منطقة لوجستية في دولة جيبوتي يحمل دلالات وأهمية أعمق كثيرًا من الفائدة والعائد التجاري، لافتًا إلى أن المنطقة المحتملة تدعم التواجد والنفوذ المصري في منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى الصومال وإريتريا.

وأضاف النبهان لـ«الوطن»، أن الموقع المتميز لجيبوتي يزيد من أهمية المنطقة المحتملة، لأنها تطل على مضيق باب المندب، والذي يعد بعدا استراتيجيا مهما جدا لمصر، حيث يعد خط الدفاع الأول عن قناة السويس، وهي مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر.

وتابع أن إنشاء منطقة لوجستية يعزز الروابط التجارية والاقتصادية، ويبني علاقة قائمة على المنفعة المتبادلة، لافتًا إلى أن المنطقة ستوفر فرص عمل واستثمار لجيبوتي.

جيبوتي نقطة ارتكاز جديدة لمصر في منطقة القرن الإفريقي

من جانبها، ترى هبة البشبيشي، المتخصصة في الشأن الإفريقي، أن جيبوتي نقطة ارتكاز جديدة لمصر في منطقة القرن الإفريقي، بعد التواجد القوي في الصومال وإريتريا عن طريق المناطق اللوجستية ومشروعات الربط الكهربائي.

وأوضحت أن منطقة القرن الإفريقي من المناطق التي تشهد تنافسًا دوليًا للنفوذ بها من خلال قواعد عسكرية لدول كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول، لذلك فالتواجد المصري، عن طريق المناطق اللوجستية مهم للغاية.

ولفتت إلى أن المنطقة اللوجستية المحتملة في جيبوتي تعزز نفوذ مصر في المنطقة، مشيرةً إلى الأهمية التجارية للمنطقة المحتملة بعيدًا عن الأهمية السياسية.