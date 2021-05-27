هل يحصل المصابون بحساسية من الأسبرين على اللقاح؟.. «الصحة» تجيب

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، إن المصابين بحساسية شديدة من الأسبرين، يمكنهم الحصول على لقاح فيروس كورونا بشكل طبيعي، ونفس الأمر ينطبق على من يعانون من حساسية الصدر ويتعاطون علاجا بـ«البخاخات».

وأضافت «عاصم»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن نسبة الأمان والفاعلية لكل اللقاحات الموجودة في مصر مطمئنة، وتعطي الجسم مناعة ضد الفيروس، والفروق ليست كبيرة، وكل الناس يمكن أن تأخذ أي نوع، ما عدا أصحاب مجموعة من الأمراض المثبطة للمناعة، وفي هذه الحالة يفضل الحصول على لقاح «سينوفارم».

وتابعت مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، أن من حصل على الجرعة الأولى «مسموش اتطعم» ولكنه بدأ في إجراءات التطعيم، ومعرض للإصابة مثله مثل أي شخص آخر لم يحصل على التطعيم، وفي هذه الحالة ينتظر الشخص حتى تنتهي الأعراض ويحصل على الجرعة الثانية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 188567 حالة حتى الأربعاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.