عاجل.. التعدي على مدير وأطباء مستشفى سرس الليان بالمنوفية

تعدى عدد من المواطنين على الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية، وعدد من الأطباء والتمريض في قسم الاستقبال بالمستشفى، وفور حدوث الواقعة، توجه مدير المستشفى إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الاعتداء على أطباء مستشفى سرس الليان وتدمير محتوياتها

وأكد الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أن عدداً من المواطنين اعتدوا على الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان، وهاجموا العاملين بالمستشفى، موضحاً أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأنه في طريقه لمتابعة سير التحقيقات.

وأوضح مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية أن ثلاثة أشخاص على الأقل تعدوا على مستشفى سرس الليان، وقاموا بتكسير واجهتها الزجاجية، وتدمير بعض المحتويات، مؤكداً أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار كافة المسئولين والجهات التنفيذية بالمحافظة.