النيابة تأمر بمنع «مستريحة المنوفية» وأسرتها من التصرف بممتلكاتهم

أنكرت «هالة ز.»، وشهرتها «أم عبده»، والمعروفة إعلامياً بـ«مستريحة المنوفية»، ما نسب إليها من تهم نصب على المواطنين في مئات الملايين من الجنيهات، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وقالت أمام جهات التحقيق: «أنا معملتش حاجة ومظلومة، وولادي محترمين، والناس بتهاجمهم».

وأضافت «مستريحة المنوفية»، خلال التحقيقات: «لما جم عندي في قنا، كانوا عايزين يغتصبوا بناتي، وهددوني»، في إشارة إلى توجه عدد من الضحايا من أهالي مركز الباجور، إلى مكان تواجد المتهمة بمحافظة قنا، والتشاجر معها، قبل القبض عليها بوقت قصير، فيما أمرت النيابة العامة بمركز الباجور بمنع المتهمة وأفراد أسرتها من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

ومن جانبه، كشف عادل العربي، محامي المتهمة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موكلته، مشيراً إلى أنها كانت تنتحل صفة بيطرية في قريتها، وكانت تعالج الدواجن والطيور، مؤكداً أن أحداً من أهالي القرية لم يكن يجرؤ أن يناديها باسمها مباشرةً ولكن بـ«الدكتورة هالة»، مشيراً إلى أنها أدلت بأقوال تفصيلية بهذا الشأن أمام جهات التحقيق.

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجميع كان يتعامل مع موكلته على أنها «دكتورة»، ولكن المفاجأة تتمثل في أن الأوراق التي قدمتها إلى جهة التحقيق، تؤكد أنها حاصلة على دبلوم فني، مشيراً إلى أن موكلته استطاعت خداع المواطنين على مدار سنوات عديدة، بحسب ما جاء في أقوالها بالتحقيقات.

وأوضح أن المتهمة استطاعت أن تجمع مبالغ مالية قدرت بنحو 6 ملايين جنيه، من المتهمين في محافظة قنا، خلال أسبوع واحد فقط، وقبل إلقاء القبض عليها، مؤكداً أن موكلته تواجه أكثر من 70 محضراً تم تحريرها ضدها في مركز الباجور، تقوم النيابة بالتحقيق فيها تباعاً، مشيراً إلى أنه تم اليوم الخميس، فتح التحقيق في 5 بلاغات.