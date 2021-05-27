وكيل صحة المنوفية ينقذ شاباً من الموت ابتلع لسانه في حادث (صور)

أنقذ الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، شاباً من الموت، بعدما ابتلع لسانه نتيجة تعرضه لحادث في مدينة شبين الكوم، تصادف مع مرور وكيل الوزارة، حيث أسرع الدكتور «جودة» بالترجل من سيارته، والتوجه إلى مكان سقوط الشاب، واكتشف أنه ابتلع لسانه، فقام بإجراء الإسعافات الأولية له، وإعادة لسانه إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى، ثم اتصل بسيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه أثناء توجهه لزيارة إحدى المستشفيات بشبين الكوم، فوجئ بوقوع حادث لشاب يقود دراجة نارية، صدمته سيارة ملاكي، ليطير الشاب في الهواء، قبل أن يسقط على الأرض، موضحاً أنه كان بدأ في ابتلاع لسانه، فقام بعمل الإسعافات الأولية له، والتأكد من سلامته.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تواصل على الفور مع سيارة الإسعاف، والتي توجهت إلى مكان الحادث، وتولت نقل المصاب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، مضيفاً أنه تم نقل الشاب إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وتم عرضه على الأطباء للاطمئنان على حالته الصحية.

وتابع أن المصاب حالته الصحية مستقرة وغير مقلقة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد طاحون، مدير المستشفى التعليمي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية في مدينة شبين الكوم، مما أدى إلى إصابة الشاب، سائق الدراجة، وسقوطه على الأرض، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.