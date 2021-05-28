تعرف على أبرز فاعليات اليوم الأول لمعرض «نكست موف» العقاري 2021

انطلقت مساء أمس الخميس، وسط إجراءات وقائية مشددة، النسخة الرابعة من معرض «نكست موف» العقاري 2021، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالى أبرز فاعليات المعرض وهي كالتالي:

1 - جمع المعرض نخبة من أكبر المطورين العقاريين لتلبية مختلف متطلبات العملاء.

المبادرات الحكومية الأخيرة حركت نشاط السوق العقاري في مصر

2 - الإقبال على المعرض، دلالة على انتعاش السوق، الذي حفزه العديد من المبادرات الحكومية التي تحرك نشاط السوق العقاري، وفي مقدمتها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروعات الإسكان، ومنها الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، والاهتمام الحقيقي بالمدن الجديدة وفي مقدمتها مدن الجيل الرابع «العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة» وغيرها من المدن الجديدة .

المعرض سلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري

3 - شهد المعرض تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي والذي شهد إقبالا كثيفا من العملاء للتعرف على الباقات الجديدة لمئات المشروعات التي يقدمها أفضل المطورين العقاريين في مصر، وللتعرف على أكبر الفرص الإستثمارية في القطاع العقاري سواء سكني أو تجاري أو إداري بالإضافة إلي ذلك فإن المعرض قدم للعملاء الجدد، فرصة عن طريق تقديم المعلومات التي يحتاجونها لإتخاذ القرارات المناسبة لهم.

فارس خليل: لدينا مؤشرات قوية وواضحة للتعافي الاقتصادي للسوق العقاري المصري

وصرح فارس خليل، مدير المعرض، أن اليوم الأول شهد نجاحا غير مسبوق مع الإقبال الكثيف للعملاء مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث يعد هذا لإقبال دلالة علي انتعاش السوق الذي حفزته العديد من المبادرات الحكومية التي تحرك نشاط السوق العقاري، مشيراً إلى أن توقيت المعرض جاء متزامنا مع مؤشرات قوية وواضحة للتعافي الإقتصادي للسوق المصري، ويمكن الشعور بذلك من خلال مجموعة من المبادرات الحكومية الجديدة والقوانين والتسهيلات الداعمة للقطاع العقاري والتي تعتبر ضرورية بشكل خاص بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الدكتور ريمون تغيان، مستثمر ومطور عقاري، نشارك في المعرض من خلال مشروع رائد في العاصمة الإدارية ويقع على مساحة 4055 متر مربع، وهو مشروع تجاري إداري سكني فندقي، وتقدم الشركة عروضا خاصة خلال المعرض تضمن سداد 10% مقدم، وخصم 10%، وأقساط حتى 10 سنوات.

يذكر أن المعرض فتح أبوابه لاستقبال الجماهير مساء أمس الخميس، ويستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري.