مصدر أمني يكشف تفاصيل الاعتداء على أطباء مستشفى سرس الليان

كشف مصدر أمني بمحافظة المنوفية عن تفاصيل واقعة الاعتداء على مستشفى سرس الليان، مساء اليوم الخميس، موضحاً أن 5 أشخاص تعدوا على الدكتور سيد زهران، مدير المستشفى، وعلى الدكتور إيهاب عياد، الطبيب بالمستشفى، حيث استعان أحد الأشخاص بأبنائه الثلاثة وصديق له، في التعدي على المستشفى.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب التعدي على الأطباء، يرجع إلى حدوث مشادة كلامية بين أحد أبناء المتهم الرئيسي وعدد من العاملين بالمستشفى، أثناء خضوعه لعملية خياطة جرح في عنقه، حيث استعان والده بباقي أبنائه وأحد أصدقائه، للتعدي على أطباء المستشفى.

وأوضح المصدر الأمني أن الأطباء اتهموا «ي. ع»، وأبناءه الثلاثة وصديقاً لهم، بالاعتداء عليهم وتكسير زجاج المستشفى، مضيفاً أنه تم تحرير محضر بالواقعة، يحمل رقم 129، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان عدد من المواطنين قد تعدوا على الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان، وعدد آخر من الأطباء والتمريض في قسم الاستقبال بالمستشفى، وفور حدوث الواقعة، توجه مدير المستشفى إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أن عدداً من المواطنين اعتدوا على الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان، وهاجموا العاملين بالمستشفى، موضحاً أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأنه في طريقه لمتابعة سير التحقيقات.