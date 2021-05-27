أحبطت الوردية الأولى بجمارك مطار الأقصر برئاسة عصام السمان مدير إدارة الوردية الثالثة، محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاتة اللاحقة.

جمارك الأقصر تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية لشركة العربية رقم 6410 القادمة من الشارقة، اشتبه عادل أخنوخ مدير الحركة فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكبة «س. ر» مصرية الجنسية، تحمل 3 حقائب نظرا لارتباكها.

المضبوطات كانت بحوزة مصرية قادمة من الإمارات

وجرى سؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، فأجابت بالنفي.

وجرى تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة ابراهيم محمد، تحت إشراف الحسين على عبدالله مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه بوجود عدد كبير من المسامير المعدنية .

ضبط 7000 مسمار طبى لتثبيت العظام مقاسات وأحجام مختلفة و 850 وردة معدنية و300 فليشر من البلاستيك

وبالعرض على عصام السمان مدير إدارة الوردية قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من حامد محمد ومصطفى محمود وخالد فؤاد مأمورى التفتيش بحضور أسامة عبدالحليم مدير ٱدارة الأمن الجمركي ورومانى فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود 7000 مسمار طبى لتثبيت العظام مقاسات وأحجام مختلفة و 850 وردة معدنية و300 فليشر من البلاستيك مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وبلغت التعويضات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة مليون و417 ألف جنيه.

قرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 4 لسنة 2021 للراكبة، وحرر المحضر إسماعيل أحمد.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.