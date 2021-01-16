إزالة الإشغالات في 3 أحياء بالإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
07:35 م | السبت 16 يناير 2021
إزالة الإشغالات
شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال التجارية والمواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات بكل حزم وإزالة التعديات والإشغالات بالطريق العام.
وشن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة أسفل كوبري الساعة، حيث تمكنت الحملة من إزالة 15 كشكا و21 سقيفة مخالفة وغلق وتشميع محلين، فضلا عن تحصيل غرامات فورية تقدر بـ21 ألف جنيه، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو عدم ارتداء الكمامة، وأخذ بعض عينات منتجات الألبان لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظا على سلامة المواطنين وإعدام قوالب من البسطرمة، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها.
وأزال حي شرق، برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، كل الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي، وشارع ابن منقذ وشارع سيبويه وشارع الطهري وشارع ابن قرطبي، والمرور على شارع الجلاء وتوسعته للمرور والمواطنين، كما نفذت إدارة إشغال الطريق بالحي حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم وشارع العشرين وشارع محطة السوق، بناء على تكرار شكاوى المواطنين من تواجد إشغالات طريق وباعة جائلين معيقين لحركة المرور والمارة بمزلقان فيكتوريا بنطاق حي شرق.
واستمرارا للاستجابة لشكاوى المواطنين التي تختص بتحسين حالة الإنارة العامة بشوارع الحي، قامت إدارة الكهرباء بالحي، اليوم، بإصلاح الشبكة الهوائية بمتفرعات شارع مصطفى شعبان (شوارع رقم 1 و 2 و 3 و 4) من شارع أحمد أبو سليمان وإنارة جميع الكشافات الخاصة بالشوارع المذكورة، وإزالة الخطر من عامودين إنارة بشارع المعسكر الروماني رشدي، ورفع كابل ساقط بشارع نوتردان دسيون وعزله تماما، وصيانة 4 كشافات إنارة بشارع الشيماء من تعاونيات سموحة عمارة 56، و4 كشافات إنارة أخرى بشارع المشير سيدي جابر، و4 كشافات إنارة أمام البنك الأهلي وأمام محطة ترام سيدي جابر، وتم مد شبكة هوائية بطول 25 متر في 225 شارع محمد ابن شرين متفرع من شارع الجواهر.