أسرة طفل المنوفية الغريق تعلن غضبها من استغلال قنوات الإهاربية للحادث

سادت حالة من الغضب بين أسرة الطفل عبدالرحمن طارق، والذي لقي مصرعه غرقا في فرع النيل بمركز أشمون في المنوفية، بعد أن استغلت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأسرة الطفل يطالبون فيه الدولة باستمرار العمل في البحث عن جثة الطفل الغريق.

أم الطفل «عبدالرحمن»: الشرطة لم تقصر في البحث عن الجثة

وهاجمت «أم عبدالرحمن» والدة الطفل الغريق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها لم تكن تعلم أن الفيديو ستنشره القنوات المعادية لمصر، مؤكدة أن قوات الشرطة أرسلت 25 غواصا للبحث عن جثة الطفل، والشرطة تتواجد في مكان الغرق يوميا دون أي تقصير، وطالبتهم بالاستمرار حتى العثور على جثمان ابنها.

جد الطفل الغريق: القنوات المعادية استغلت القصة لتصفية الحسابات

وقال عبيد صقر، جد الطفل عبدالرحمن طارق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه لم يتم التواصل أو الاستغاثة بقنوات الإخوان الإرهابية، واصفا إياها بـ «المرتزقة»، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقوم بدورها دون أي تقصير في البحث عن جثة الطفل عبدالرحمن في فرع نهر النيل، فضلا عن تواصل القيادات الأمنية وتواجدهم يوميا في مكان غرق الطفل.

وأضاف «عبيد»، أن الدولة لم تتأخر أبدا في البحث عن جثة الطفل، مشددا على أن مدير الأمن بنفسه تفقد المكان ويتابع يوميا عمليات البحث عن الطفل معنا، موجها الشكر لكل الأجهزة الأمنية والتنفيذية لدورهم في البحث عن جثة الطفل عبدالرحمن.

الداخلية دفعت بـ 25 غواصا وكراكات للبحث عن جثة الطفل

وأكد جد الطفل الغريق، أنه تم الدفع بـ 25 غواصا من 6 محافظات مختلفة، للبحث عن جثة الطفل، وكذلك الدفع بكراكات لتنظيف باطن فرع النهر للمساعدة في استخراج الجثة، مشددا على أن جميع أهالي القرية غاضبون من عرض قنوات الجماعة الإرهابية للقصة، وكأن الجميع يستغيث بهم، قائلا «قنوات مشبوهة حاولت تستغل الغرق لتصفية الحسابات، والجميع غاضب من تدخلهم ونشرهم للقصة».