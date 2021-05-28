مصرع شخص في تصادم سيارتين وموتوسيكل بطوخ

لقي شخص مصرعه، إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ودراجة نارية بطريق قرية ميت كنانة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ودراجة نارية بطريق مشتهر/ ميت كنانة، أمام عزبة أبو شافعي.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربى مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين مصرع «محمد .ف.ج» 30 سنة، إثر وقوع الحادث.

تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق شهد طريق بنها المنصورة حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بمنطقة جمجرة مركز بنها، إحداهما محملة بالعلف، والأخرى محملة بالبطاطس الشيبسي، مما تسبب في شلل مروري بالطريق بسبب انقلاب السيارتين دون خسائر في الأرواح، وجرى الدفع بمعدات وأوناش لرفع السيارتين وتم إعادة حركة الطريق مرة أخرى.

وكشفت معاينة الحادث تصادم سيارة نقل مع سيارة نقل براد مما أدى إلى انقلاب البراد على جانب الرياح التوفيقي في اتجاه المنصورة، وجرى رفع السيارة وتجنيب الحمولة الخاصة بها وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بانقلاب سيارة نقل براد اتجاه المنصورة، نتج عنه كسر بالحواجز الخرسانية للرياح التوفيقي .

وعلى الفور انتقلت قوات المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرشكر ومركز ومدينة بنها وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل رقم «ق ط س 4158» مع السيارة رقم «م س ر 3719»، أدى لانقلاب الأولى إلى جانب الرياح التوفيقي على طريق بنها - المنصورة الزراعي، اتجاه المنصورة، وعلى الفور تم رفع السيارة بواسطة معدات الوحدة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا توجد أي خسائر بشرية.