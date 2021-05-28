العثور على 5 أطفال خلال يومين بالمحافظات: بمعدل طفل مجهول كل 10ساعات

تعددت حوادث العثور علي أطفال مجهولي الهوية في المحافظات وعثر الأهالي على 5 أطفال خلال 48 ساعات في القاهرة وقنا والغربية والدقهلية والقليوبية.

بمعدل العثور على طفل رضيع كل 10 ساعات في محافظات مصر، هذا ما حدث خلال يومين فقط، من العثور علي 5 أطفال مجهولي الهوية في شوارع مصر أمس، عثور عليهم الأهالي «مرمين في الشارع» بالقاهرة والقليوبية والدقهلية، وقنا ومحافظة الغربية، دون الوصول إلى من ألقى هؤلاء الأطفال في الشارع، إلا واقعة المنيا التي توصل إلى أهل الطفل بعد أن كشفتهم كاميرات المراقبة وأطفال عليه الأهالي «طفل النمل» بعد تجمع النمل حوله، وتم تحرير المحاضر اللازمة بعد وضعهم في المستشفى في انتظار قرار النيابة العامة بشأنهم.

العثور على «طفل النمل» في قنا

فعثر الأهالي على طفل أمام ستاد قنا الرياضي، بجوار موقف قوص في مدينة قنا، وحشرات النمل كانت تغطيه، حيث كشفت الكاميرات في المنطقة أن امرأة كانت تحمل طفلة صغيرة، وتم إلقاء القبض عليها، وتبين أنها أم الطفل، وأنها أنجبته من علاقة غير شرعية مع شاب، ألقي القبض عليه، واعترف بواقعته أمام النيابة العامة في بندر قنا، والتي قررت حبسهما.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، في وقت سابق، إخطاراً من مباحث بندر قنا، برئاسة المقدم محمد إيهاب، بالقبض على والدة والد الطفل المجهول، الذي عثر عليه تغطيه حشرات النمل بجوار موقف قوص بمدينة قنا، وتم نقل الطفل إلى المستشفى للاطمئنان على صحته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على طفلة رضيعة في الخانكة

وعثر الأهالي على طفلة رضيعة، ملقاة بجوار مصنع للزجاج دائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، ملفوفة داخل بشكير من القماش، وتلقي العميد محمد عبد السلام، مأمور مركز شرطة الخانكة، إخطارا بعثور الأهالي على طفلة رضيعة ملفوفة داخل بشكير من القماش، ملقاة بجوار مصنع للزجاج بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت الأجهزة الأمنية بكشف غموض الواقعة.

طفل مجهول الهوية بغطاء أبيض بالغربية

وفي محافظة الغربية عثر أهالي قرية «سندسيس»، التابعة لمركز المحلة الكبرى على طفل رضيع حديث الولادة، مجهول الهوية، ملفوفاً بغطاء أبيض، ويرتدي ملابسه كاملة، ملقى على طريق القرية، وباشرت قوة من مباحث مركز المحلة، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، الانتقال إلى محل البلاغ، وتبين من خلال فحص الطفل أنه حديث الولادة وعمره أيام قليلة، ولا توجد به أي إصابات أو علامات توضح هويته.

وتابع الرائد محمد عيسوي، رئيس مباحث مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، مراحل نقل الطفل حديث الولادة إلى مستشفى المحلة العام، لفحص الرضيع ونقله إلى إحدى دور الرعاية.

وأنقذ موظف في السكة الحديد بالقاهرة طفلة عثر عليها ملقاة تحت كرسي أحد القطارات وتم تصويرها ونشر صوتها علي مواقع التواصل الاجتامعي في محاولة للوصول إلى أهلها

إنقاذ طفل رضيع ملقى في الشارع بالدقهلية

وأنقذ أهالي «قرية دنديط» مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، طفلة حديثة الولادة، من بين الكلاب الضالة، بعد أن تم إلقائها بجوار مزلقان السكة الحديد بالقرية خط «المنصورة- الزقازيق»، وشاهد أحد الأهالي الطفلة بالمصادفة ملقاة على الأرض، وحولها عدد من الكلاب الضالة، تحرك سريعا باتجاه الطفلة، وأنقذها من الكلاب، وتبين أن عمرها نحو أسبوع وترتدي ملابسها.

وتلقي مأمور مركز شرطة ميت غمر، بلاغا من المواطن «إبراهيم م. ع»، 40 سنة جزار، ومقيم قرية «كوم النور»، التابعة لدائرة المركز، بعثوره على طفلة «لقيطة» رضيعة لم تكمل أسبوعها الأول في الحياة، وبالفحص تبين أن الطفلة عمرها نحو أسبوع، وترتدى ملابس الأطفال، وليس بها أي إصابات ظاهرية، ومربوطة الحبل السري.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4900 لسنة 2021 إدارى مركز ميت غمر، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة بحضانات مستشفى ميت غمر المركزي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، ومحاولة الوصول إلى أهلية الطفلة.