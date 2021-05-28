الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة.. ورياح وشبورة على معظم المناطق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميان جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، حالة الطقس اليوم الجمعة.

الطقس خلال ساعات النهار

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس ليلا

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 34 والصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 18.

سيوة العظمى 37 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 22.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21.

الإسماعيلية 36 والصغرى 19.

السويس العظمى 36 والصغرى 20.

العريش العظمى 31 والصغرى 19.

طابا العظمى 35 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 22.

بني سويف العظمى 37 والصغرى 22.

المنيا العظمى 37 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 38 والصغرى 22.

سوهاج العظمى 39 والصغرى 23.

قنا العظمى 41 والصغرى 29.

الأقصر العظمى 42 والصغرى 24.

أسوان العظمى 42 والصغرى 24.

الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 23.

شلاتين العظمى 38 والصغرى 26.

حلايب العظمى 35 والصغرى 27.