تعرف على موعد وأماكن قطع المياه عن الجيزة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة موعد وأماكن قطع المياه عن الجيزة اليوم الجمعة لتشمل مناطق حي العمرانية وحي الهرم وحي الطالبية وحي بولاق الدكرور»، بدءًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة وحتى الثامنة صباح غدا السبت.

موعد وأماكن قطع المياه عن الجيزة اليوم

وأشارت الشركة إلى أن سبب الانقطاع حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 1400 مم الخارج من محطة مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم، أدى ذلك لحدوث حفرة بالطريق قطر 1.5 متر الأمر الذي يتطلب سرعه الإصلاح حتى لا يؤدي لهبوط أرضي بالطريق.

ونبهت الشركة على أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.

يذكر أن الجيزة قد بدأت منذ صباح اليوم غلق جزئي لطريق المريوطية بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من شارع الاهرام باتجاه مناطق شبرامنت والطريق الدائري فقط، وذلك لرفع وتركيب الكمر المعدني لكوبري ترسا الجديد

في ذات السياق، كشف محافظ الجيزة عن أنه جاري العمل علي تنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الحوامدية بطاقة 25 الف م 3/ يوم لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلي 50 الف م 3 يوميآ، مؤكداً المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة، لتذليل أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بهدف الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت ممكن.

وتجرى حاليا أعمال التطوير بمحور ترسا سابقاً، حيث تأتي الأعمال فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواجهة الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر الساخنة.

انقطاع المياه عن 15 منطقة شرق مدينة أسوان للصيانة

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن انقطاع المياه عن مناطق بالمحافظة لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من صباح غدا السبت بسبب ربط خطوط جديدة