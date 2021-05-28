9 زودياكات و25 غواصا لانتشال جثة طفل المنوفية الغارق

أكدت مصادر أمنية، وصول 25 غواصا، للبحث عن جثة الطفل «عبدالرحمن طارق»، في فرع النيل الذي يمر عبر مركز أشمون، بعد مرورو 10 أيام على غرقه، مؤكدة أن عمليات البحث مستمر لحين العثور علي الجثة مع تكثيف البحث في مساحات أكبر، موضحا أنه تم الدفع بغواصين وكراكات من 6 محافظات مختلفة لإستكمال عمليات البحث.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن 9 «ذوديك»، وصلوا بأطقمهم وأجهزتهم وبدأو العمل فيما يقوم الغواصون بمسح القاع مؤكدا أن وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية قدموا كل الدعم لإستكمال عمليات استخراج جثة الطفل عبدالرحمن من أسفل المياه.

مدير أمن المنوفية يتابع أعمال البحث

وتفقد اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، عمليات الغواصين لاستخراج جثة الطفل عبدالرحمن طارق من مياه فرع النيل في أشمون، مشددا علي استكمال عمليات استخراج الجثمان، فيما يتواجد في مكان البحث مساعد مدير أمن المنوفية، وعدد كبير من ضباط مديرية أمن المنوفية وقسم شرطة أشمون .

أسرة طفل المنوفية الغريق تهاجم قنوات الجماعة الإرهابية

وهاجمت أسرة الطفل عبدالرحمن طارق، قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، بعد نشرها فيديوا متداول لام الطفل تناشد فيه كل الأجهزة لمساعدتها في استخراج جثة ابنها في بداية الأزمة، مؤكدين أن هذه القنوات المشبوهة هدفها استغلال أي موقف لمحاربة مصر، مشددين علي أن وزارة الداخلية وجميع الأجهزة يقوموا بدور كبير لاستخراج جثة الطفل عبدالرحمن .

وقال عبيد صقر جد الطفل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم التواصل او الاستغاثة بقنوات الإخوان الإرهابية واصفا إياها بالمرتزقة"، مؤكدا ان وزارة الداخلية تقوم بدورها دون أي تقصير في البحث عن جثة الطفل عبدالرحمن في فرع نهر النيل، فضلا عن تواصل القيادات الأمنية وتواجدهم يوميا في مكان غرق الطفل، وعلي رأسهم اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية .