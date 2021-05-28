اشتعال النيران في الغابات الشجرية بطريق المطار بالغردقة

نشب حريق هائل منذ قليل في الغابات الشجرية بطريق المطار بالغردقة وارتفعت الادخنة إلى أعلى في مشهد رهيب وتم الدفع بعدد كبير من سيارات المطافئ لموقع الحريق وجار إطفاء النيران فيما تم ايقاف حركة السيارات على الطريق لحين السيطرة على الحريق َولم يتبين حتى الآن وجود أي إصابات.

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطار بنشوب حريق هائل في الجزيرة الوسطى بالغابات الشجرية بطريق المطار بالغردقة وارتفعت الادخنة لعنان السماء وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات المطافئ لموقع الحادث وتم إخطار مرفق اسعاف الغردقة والتي تحركت بعدد من السيارات لموقع الحريق َوجار المتابعة لمعرفة ملابسات الواقعة.

يذكر أن ميكانيكي لقي مصرعه متأثرا بإصابته أسفل سيارة حيث كان يقوم بتصليحها فسقطت عليه السيارة ليهوي جثة هامدة في الحال وذلك بإحدى الورش بشارع السلام وسط مدينة الغردقة وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية يفيد بمصرع محمد عادل 25سنة من مدينة المنصورة ويعمل ميكانيكي بشارع السلام وسط مدينة الغردقة وذلك أسفل سيارة أثناء إصلاحها.وتم نقله الجثة إلى مشرحة مستشفي الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة