أستاذ مكافحة العدوى: التعافي من كورونا لا يضمن اكتساب أجسام مضادة

قالت الدكتورة نجوى خميس أستاذ مكافحة العدوى بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الشخص الذى يصاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ويشفى لا يضمن أن جسمه اكتسب أجسام مضادة، ولذلك التطعيم بلقاح كورونا مهم للغاية بالحصول على الجرعة الثانية بعد الشفاء تمامًا واختفاء جميع الأعراض.

وأضافت خميس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الهدف من التطعيم هو تقوية جهاز المناعة لدى الشخص وتكوين أجسام مضادة لمواجهة الفيروس حالة دخوله جسم الإنسان، لافتة الشخص الذى يصاب بالعدوى بعد الحصول على الجرعة الأولى، ينتظر لحين الشفاء وبعد ذلك يحصل على الجرعة الثانية.

وأوضحت أن العالم حتى هذه اللحظة يجري دراسات لمعرفة فاعلية اللقاح والفترة الزمنية له، مشيرة إلى أنه حتى الآن تتجه جميع الدراسات أن لقاح كورونا سيعطي بشكل موسمي مثل لقاح الإنفلونزا العادية.

وبالنسبة لانتشار الفطر الأسود، قالت أستاذ مكافحة العدوي بطب عين شمس إن الفطر الأسود ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكن الفطر يصاب به الإنسان الذى يعانى من نقص في المناعة، وأن الوقاية من هذا المرض أمر سهل، وأن الفطر الأسود له علاج، ولكن إذا تم اكتشافه في فترة مبكرة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتساب 01553105105، فضلًا عن تطبيق صحة مصر.