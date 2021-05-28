عاجل.. طفل يقتل شابا ويصيب 5 في الجيزة: «دخل بسيارته في محل»

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرين بينهم فتاة، إثر اصطدام سيارة أجرة يقودها طفل بسرعة جنونية بمحل تجاري في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، كما تسبب الحادث في تلفيات بواجهة المبنى.

التحفظ على الطفل

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بعد أن تحفظ المارة على الطفل وتم تسليمه إلى الشرطة التي اقتادته إلى القسم لتحرير محضرًا بالواقعة، وتبين أن المتهم كان يقود السيارة على الطريق الأبيض بأرض اللواء وقت ارتكاب الحادث.

دفن المتوفى

وأخطرت الشرطة النيابة العامة التي صرحت بدفن المتوفى، وتسليم جثمانه إلى أسرته، وأرسلت طلبًا إلى المستشفى للاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.