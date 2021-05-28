تحقيقات واقعة تعدي مدرس على طفلة في الغربية: «كان بيديها درس»

استمعت تحقيقات نيابة مركز قطور، بمحافظة الغربية، لأقوال الطفلة «نورهان.ا.ش»، 8 سنوات، بعد اتهام والدتها مدرس لغة عربية بالتعدي جنسيا عليها، وذكرت الطفلة في التحقيقات أن المتهم طلب منها خلع ملابسها وتعدى عليها جنسيا، بينما أنكر المتهم تلك التهم مؤكدا إنها إدعاءات بسبب خلافات مع أسرتها على حجرة سعوا لشرائها منه ورفض.

بداية الواقعة

وقالت في أقوالها إنها ذهبت للحصول على درس لدى زوجة المتهم، غير أنها كانت في حصة أخرى، وطلب منها المتهم الجلوس بجواره وقام بإملائها بعد النقاط الدراسية، ثم تحرش بها بعد خلع ملابسه وملابسها، وهتك عرضها: «لما روحت لقيت أبلة سامية بتدي حصة كان الأستاذ قاعد ونادي عليا وقعد يمليني شوية حاجات اكتبها في الكتاب، وبعد فترة أقدم على فعلته فقلت له عيب يا أستاذ اللي أنت بتعمله ده».

صوت الطلاب يجبر المتهم على ترك الضحية

وأضافت أنه لم يتركها إلا بعد أن سمع أصوات الطلاب خارج الغرفة وألبسها ملابسها كما ارتدى ملابسه قبل أن يراه الطلاب، وطلب منها الذهاب إلى منزلها وإحضار شقيقتها وبعض الأطفال لإعطائهم ملابس في حضور زوجته: «لما سمع صوت الطلاب لبسني وقالى روحي هاتي أختك وتعالى وأمي شافت على هدومي دم سألتني من إيه ده.. قولت لها على اللى حصل».

كما ذكرت الطفلة في أقوالها أمام النيابة العامة، أنه وضع يده على أماكن حساسة في جسدها، ولم يتوقف إلا حينما سمع صوت الطلاب.

والدة الطفلة: المتهم اغتصب بنتي وتعدى عليا جنسيا

كما استمعت النيابة لأقوال «رانيا.م.س»، والدة الطفلة التي أكدت في أقوالها أنها فوجئت بوجود دم على ملابس طفلتها بعد عودتها من الدرس لدى زوجة المتهم، وأن طفلتها أخبرتها بما حدث، لافتة إلى أن المتهم «ا.خ»، تعدى جنسيا على طفلتها، وعقب رؤيتها الدم على ملابس طفلتها ذهبت بها إلى أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليها، وأخبرها بوجود شرخ في غشاء البكارة ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة.

المتهم ينكر الاتهامات ويدعى وجود خلافات مع أسرة الطفلة

وأنكر المتهم «السيد.خ»، 52 عامًا، الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة، وانه لم يتعد جنيسا على الطفلة، وأنه كان برفقة زوجته يوزعون ملابس على الأطفال وفوجئ بحضور الطفلة، فأكد لها أن حصتها ليست اليوم، فطلبت منه المراجعة معها: «جلست بجواري وحليت لها بعض الأسئلة واخبرتني أن عمها محمود ضربها بسبب لعبها مع الأطفال الذكور»، وعقب ذلك طلب منها المتهم الذهاب الى منزلها واحضار شقيقتها الصغيرة وبعض الأطفال من أجل توزيع ملابس عليهم.

وبيّن أن تلك الاتهامات باطلة حيث حدث خلافات مع والدها منذ اسبوعين بسبب رغبته في شراء غرفة يمتلكها المتهم بجوار منزله فرفض بيعها.

تعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من والدة الطفلة «رانيا.س»، يتهم «السيد.خ»، مدرس لغة عربية، بهتك عرض طفلته، حيث استدرجها لمنزله وتبين وجود دماء في ملابسها الداخلية، وبسؤالها أفادت بأن هذا الشخص هو من فعل ذلك، وتم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.