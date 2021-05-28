حجم الجمجمة والتحليل الكيماوي.. كيفية تحديد أنواع رفات جثث الطريق الحر

في واقعة جديدة كانت مواقع التواصل الاجتماعي المحرك الأول لها، عثر بعض المواطنين على جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بمنطقة «أم بيومي»، التابعة لقليوب؛ وانتقل رجال الأمن الذين فرضوا كردونا أمنيا حول المنطقة، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة سبب الواقعة.

وفي أول تعليق على واقعة رفات شبرا، قال مجدي نجاح رئيس مدينة ومركز قليوب، إن الجماجم والعظام التي جرى العثور عليها أسفل الطريق الحر بنطاق المركز عبارة عن 10 جماجم ورفات لموتى، كانت ملقاة ضمن حمولة هدم مقابر ألقاها سائق سيارة مجهول وهرب ليلا.

وفي آخر مستجدات واقعة جماجم الطريق الحر، جرى جمع الرفات والتحفظ عليها وجار صدور قرار من النيابة للتصريح بإعادة دفنها حيث سيتم التكفين وإعادة الدفن داخل مقابر الصدقة، ولكن كيف يمكن التمييز بين أنواع الجثث وكيف يمكن التوصل إلى مكان المقابر الأصلية التي جاءت منها تلك الرفات؟.

فصل رفات شبرا عن بعضها أولا لتمييز جثث الرجال عن السيدات

أول خطوة يجب اتباعها هي الفصل بين الرفات والتفرقة بين أنواع كل منهم، فإذا كانت جثث سيدات أو رجال يجب الفصل بينهم، ويتم ذلك من خلال عدة علامات يعرفها جيدا خبراء الطب الشرعي، أولها حجم الجمجمة، وبحسب قول الدكتور أيمن فودة، كبير أطباء الطب الشرعي سابقا، فإن جمجمة السيدة أصغر من الرجل والشوكة العظمية في السيدات تكون أقصر من الرجل.

وتابع فودة في حديثه لـ«الوطن» عن دلالات التفرقة بين الرفات وبعضها، لافتا إلى أن عظام السيدات أخف في الوزن من الرجل، إلى جانب أن عظام الحوض في السيدة تكون أعرض من الرجل، وعظام فخذ السيدة زاويتها أوسع من الرجل، وطول عظام الفخذ للرجل أطول من السيدة.

وبعد تحديد أنواع الرفات، يبدأ متخصصون في الطب الشرعي في جمع العظام، من حيث الأطوال وأشكال العظام: «بنحط العظم اللي طوله واحد جنب بعضه ومع بعضه عشان نقدر نجمع الجثة»، بحسب وصف فودة.

تحليل DNA لرفات واقعة قليوب

وفي الخطوة التالية، يجري عمل تحليل DNA لمعرفة المكان الأصلي للرفات، وبحسب وصف كبير الأطباء الشرعيين السابق: «لو كانوا مدفونين في تربة طينية أو رملية أو حجرية، هيكون نوع الطين ده على الجثث بخلاف التحليل الكيماوي بيكشف نوع التلوث الكيماوي الموجود على الجثث»، لتحديد مكانها الأصلي ما إذا كانت موجودة بجوار مياه مجاري على سبيل المثال.