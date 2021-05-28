مخترع نظارة تترجم الصوت إلى لغة إشارة: سنضيف اللغة العربية لها قريبا

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نظارة عمر تترجم الصوت إلى لغة إشارة .. خطوة تغيير في حياة الصم والبكم».

وقال «فايق» إن عمر طالب في كلية الهندسة بجامعة المنصورة، منذ 6 سنوات تعرض لمواقف حرجة دفعه لاختراع هذه النظارة، إذ واجه صعوبة في التواصل مع ميكانيكي أصم، فقرر أن تكون فكرة اختراعه أول نظارة في العالم لمساعدة 466 مليون شخص على التواصل مع الآخرين.

وأضاف، أن «عمر» وصل إلى النموذج الإنتاجي الأخير وسجل براءة اختراع وشارك في مسابقة INTELL الشهيرة وحصل على المستوى الأول في عام 2018.

وتعتمد آلية عمل النظارة على ترجمة الصوت بواسطة سماعات صغيرة إلى كلام بلغة الإشارة يظهر للشخص الأصم على شاشة شفافة، وهو ما تحول إلى إنجاز عالمي، لكن بجهد مصري بنسبة 100%.

وحل عمر عبدالسلام الطالب بالفرقة الأولى في كلية الهندسة بجامعة المنصورة، ضيفا على البرنامج، وقال إن الفكرة ظهرت منذ 6 سنوات، أي منذ الصف الثاني الإعدادي بمساعدة فريق كبير من المهندسين، وذلك عندما كان مسافرا مع والده لكن السيارة تعطلت، وهو ما جعلهما يتعاملان مع ميكانيكي أصم، لكنهما لم يتواصلا معه جيدا، وهو ما جعله يفكر في اختراع النظارة.

وارتدى «عمر» النظارة على الهواء، وهي عبارة عن نظارتين، يرتديهما شخصان، لترجمة الأصوات، وبعدما يضغط الأصم على الزر فإنه يمكنه ترجمة الصوت إلى لغة إشارة، وذلك بتقنية الواقع الافتراضي، وذلك في صورة على بعد 50 سم من العين حتى لا تؤثر على نظر المستخدم.

وأشار، إلى أن النظارة بها كاميرا تترجم الإشارات إلى صوت يخرج من سماعات النظارة التي يرتديها الشخص الآخر، وبذلك يفهم الشخص السليم الشخص الأصم، لافتًا إلى أن النظارة تتعامل مع بعض اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية دون اللغة العربية، وهو ما سيعمل عليه خلال الفترة المقبلة.