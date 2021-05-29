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«العربية مصر» تطلق رحلات مباشرة بين شرم الشيخ وجدة

العربية: الخط الجوي الجديد يساهم في نمو حركة السياحة بين مصر والمملكة

كتب:

أيمن حمزة
11:57 ص | السبت 29 مايو 2021
العربية مصر" تطلق رحلات مباشرة بين شرم الشيخ و جدّة والخط الجديد يساهم في نمو حركة السياحة بين مصر والمملكة.. ومصر للطيران تٌسير اليوم 63 رحلة جوية

العربية مصر" تطلق رحلات مباشرة بين شرم الشيخ و جدّة والخط الجديد يساهم في نمو حركة السياحة بين مصر والمملكة.. ومصر للطيران تٌسير اليوم 63 رحلة جوية

أعلنت «العربية مصر»، عن تسيير رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى جدّة في السعودية بدءًا من 16 يونيو المقبل. 

«العربية مصر» تطلق رحلات مباشرة بين شرم الشيخ وجدّة

وأوضحت «العربية» خلال بيان لها اليوم، أن الخط الجوي بين جدة وشرم الشيخ سوف يساهم في نمو حركة السياحة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أنه يوفر ربطا مباشرا بين المدينتين.

وأوضحت «العربية» أنه يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

العربية: الخط الجوي الجديد يساهم في نمو حركة السياحة بين مصر والمملكة 

ومنذ تفشي وباء «كوفيد - 19» حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كل تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة «HEPA» الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأمانا أثناء السفر.

وتحرص «العربية» دائما على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول. 

وفي سياق متصل، سيرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أمس الجمعة، 60 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، لارناكا، أثينا، لندن، نيويورك، دبي، ميلانو، روما، باريس، أبوجا، إسطنبول، أمستردام، أبوظبي، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4650 راكبا.

«مصر للطيران» تسير اليوم 63 رحلة جوية لمختلف دول العالم 

وتسير الشركة اليوم 63 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، جينيف، أمستردام، بروكسل، برلين، ميونيخ، أبوظبي، البحرين، أسطنبول، الخرطوم، عمان، القصيم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، عنتيبي، موسكو، فيينا و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5653 راكبا.

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