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"عنيك في عنينا" توقع الكشف على 512 مواطنا بالغربية

كتب:

أحمد فتحي ورفيق ناصف
02:02 م | السبت 29 مايو 2021
بالصور "عنيك فى عنينا" توقع الكشف على عيون 512 مواطن بالغربية

بالصور "عنيك فى عنينا" توقع الكشف على عيون 512 مواطن بالغربية

نجحت مبادرة "عنيك في عنينيا" لمحاربة العمى التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، في تنظيم قافلة طبية متخصصة في مجال أمراض العيون داخل قرية سملا مركز قطور بالغربية تم خلالها توقيع الكشف على عيون 512 من أهالى القرية والقرى المجاورة بالمجان تماماً.

تم تنظيم القافلة برعاية وإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعى والسيد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وحضرها عدد كبير من القيادات التنفيذية بمديرية التضامن الإجتماعى بالغربية.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة نجحت وعلى مدار ساعات عملها فى تشخيص إحتياج 185 مواطنا لنظارات طبية وعمل المقاسات المطلوبة تمهيداً لتسليم النظارات للأهالى فى القريب العاجل.

كما وزعت 334 من القطرات العلاجية حالات تم تشخيص إحتياجها لقطرات علاجية فضلاً عن تشخيص إحتياج 160 من الأهالى لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، على أن يتم إجراء العمليات الجراحية خلال ثلاثة أسابيع من الآن.

وأشار عبدالفتاح إلى أن تنظيم القافلة وكل قوافل مبادرة "عنيك فى عنينا" يتم مع الأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية اللازمة والتى أوصت بها منظمة الصحة العالمية. 

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