ظهور إصابة بالفطر الأسود في «سندسيس» بالغربية.. وخوف يسيطر على الأهالي

شهدت قرية «سندسيس»، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، حالة من الخوف عقب ظهور أعراض الإصابة بالفطر الأسود علي أحد أهالي القرية في العقد الرابع من عمره رغم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وخروجه من مستشفى الصدر العام .

وقالت مصادر بالقرية إن «نصر المتولي»، 48 عامًا، ظهرت عليه إصابة بالعين والفكين بحسب تقارير وفحوصات طبيه أجروها بأحد المراكز المتخصصة بالمنصورة للوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية له.

أسرة المصاب بالفطر الأسود تكشف تفاصيل إصابته

«تدهورت حالة والد زوجتي الصحية عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا وعلاجه داخل قسم العزل بمستشفي الصدر بالمحلة لمدة 17 يوما وتعافيه ولكنه التقط عدوي الفطر الأسود والتي ظهرت حول إحدى عينيه بشكل مخيف فضلا عن آلام بالفكين»، قالها محمد عبد العزيد الحسيني، أحد أفراد الأسرة، مشيرا إلى أنه أجرى أشعه مقطعية علي جدار العين اليمن وتبين إصابته بالفطر الأسود ووجود كسر في قاع العين من الداخل ووجب إزالتها بشكل عاجل وفقا للتقارير الطبية .

وأضاف أن حالته الصحية متدهورة وتم نقله إلى طوارئ مستشفى المنصورة الجامعي لاستكمال الفحوصات والتحاليل الطبية مؤكدا أن أطباء متخصصين أكدوا احتياجه لإجراء عمليات تغيير الفك السفلي وإزالة العيني اليمني للتخلص من أثار الإصابة بالفطر اللعين ننيجة نقص مناعته خلال فترة علاجه من فيروس كورونا ولكنه لم يتمكن إجراء العملية بسبب قائمة الإنتظار بجدول عمليات المستشفى.

أسرة المصاب تناشد «الصحة» لعلاجه علي نفقة الدولة

كما ناشد زوج إبنة المصاب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالتدخل العاجل لعلاجه علي نفقه الدولة كون تكاليف ومصاريف العمليات المطلوبة مكلفة جدا .

في المقابل أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية بلاغات أو شكاوي رسمية بظهور حالات إصابة بأعراض الفطر الأسود.

وأوضح أنه تم الإطلاع علي كافة التقارير الطبية وصور حالة المصاب وتبين من إصابته بكسر العين اليمني وسيتم التنسيق مع مستشفي الرمد الجامعي بجامعة طنطا لاستقبال الحالة وعلاجها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أن جسم المريض الذي يعاني من أمراض مزمنة ونقص المناعة معرض فعليا للإصابة بالفطر الأسود البكتيري وأن الطواقم الطبيه بالمستشفيات تبذل قصارى جهدها لرعاية المرضي والمصابين داخل أقسام العزل الصحي .

وأكد أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.