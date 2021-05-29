أخبار الطيران بين مصر والسعودية اليوم.. تعد من أكثر عمليات البحث، على محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يشغل خبر عودة الطيران بين مصر والسعودية، عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في السفر إلى السعودية لمناسك الحج والعمرة، بعد فترة طويلة من توقفها، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أخبار الطيران بين مصر والسعودية اليوم.

أخبار الطيران بين مصر والسعودية اليوم

مع بدء وصول أولى الرحلات السعودية إلى مصر، إلى شرم الشيخ، حيث وصل رحلتين طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية، وعلى متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتي الرياض وجدة، بدأت التساؤلات تطرح حول متى يُفتح الطيران بين مصر والسعودية.

ويعد ما حدث يوم 18 مايو الماضي، هو أن المملكة العربية السعودية أزالت مصر من قائمة الدول المحظور سفرها التي كانت موضوعة عليها مصر منذ نهاية فبراير الماضي وحتى 17 مايو، حيث كانت حظرت سفر مواطنيها خارج المملكة.

كما أصدرت يوم 17 مايو قائمة، ضمت 13 دولة ليس من بينهم مصر، ما يعد موافقة على سفرهم لمصر، بشرط تلقيهم لقاح فيروس كورونا وموافقة السلطات الطبية على السفر.

تعليمات السفر الجديدة بين مصر والسعودية

عممت شركة مصر للطيران التعليمات الجديدة للسفر إلى المملكة العربية السعودية بداية من يوم الخميس الماضى بالنسبة للفئات المستثناة وهي:

1- عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة، فيما عدا المواطنين السعوديين.

2- الخضوع للحجر المؤسسي لمدة 7 أيام وإجراء عدد 2 فحص PCR، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي.

3- على جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من خلال إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر.