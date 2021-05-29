التحقيق مع مسؤول نظافة وسائقين في واقعة العثور على جماجم ورفات بشبرا

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها مع مدير النظافة بحي غرب شبرا الخيمة، و2 من السائقين على خلفية واقعة العثور على رفات أسفل الكوبري الحر بمنطقة أم بيومي والطريق الحر بقليوب.

وقررت الأجهزة التنفيذية تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وبيان تورط سيارة من الحي في الواقعة من عدمه، ووصل الحصر النهائي للجماجم والرفات التي عُثر عليها ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، ونقل المتهم 62 جمجمة بحي شرق، و32 في قليوب، وأرشد المقاول المتهم بوجود رفات وجماجم لمكان آخر وهي المحطة الوسيطة بمسطرد.

وجرى نقل الرفات والجماجم المعثور عليها أسفل الطريق الحر بقليوب، بالقرب من المحطة الوسيطة بمسطرد في حي شرق بسيارات نقل الموتى «تكريم الإنسان وليست السيارات النقل أو سيارات الحي»، استعدادا لدفنها مرة أخرى طبقا لقرار النيابة العامة.

في وقت سابق؛ أرشد المقاول المتهم بالاستيلاء على مقابر الصدقة بمنطقة دمنهور شبرا الخيمة، للإتجار فيها وإلقاء الرفات والجماجم والعظام أسفل الطريق الحر بقليوب، للتخلص منها لمكان آخر تخلص فيه من مجموعة من الجماجم والرفات، وتبين أنه يقع في قطعة أرض فضاء ملكية خاصة، بالقرب من المحطة الوسيطة بمسطرد في حي شرق تستخدم كجراج خاص.

وانتقلت أجهزة الأمن ومسئولو حي شرق شبرا برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحي، وتم التحفظ على الكمية المتواجدة في الأرض الفضاء، وجمعها ونقلها وفق قرار النيابة، وإعادتها لمقابر الصدقة بمنطقة دمنهور شبرا، بحي غرب شبرا، وإعادة دفنها وتنظيف مكان الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث، وتبين من التحقيقات أن المتهم حاول الاستيلاء على مقابر الصدقة بدمنهور شبرا، وهدم جزء منها واستخرج الرفات والجماجم، وتعدى عددهم نحو 32 جمجة، وألقى جزءًا بسيارته النقل الخاصة أسفل الطريق الحر بقليوب، وجزءًا بأرض فضاء بحي شرق شبرا.