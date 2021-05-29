كواليس جديدة بشأن أزمة «رفات القليوبية».. 62 جمجمة بحي شرق و32 بقليوب

كشف الحصر النهائي للجماجم والرفات التي عثر عليها ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب بمحافظة القليوبية، وأرشد المقاول المتهم بنقل جزء منها إلى مكان أخر بالقرب من المحطة الوسيطة بمسطرد بحي شرق شبرا، العثور على 62 جمجمة بحي شرق، و32 بقليوب.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، نقل الرفات والجماجم التي عثر عليها ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، وأرشد المقاول المتهم بنقلها إلى مكان آخر بجوار المحطة الوسيطة بمسطرد بحي شرق.

نقل الرفات والجماجم والعظام المعثور عليها بسيارات نقل الموتى

«تكريم الإنسان وعدم استخدام السيارات النقل أو سيارات الحي، خلال دفنها مرة أخرى بمقابر الصدقة بشبرا» طبقا لقرار النيابة العامة، حيث جرى إعادة تكفينها ودفنها من جديد.

في وقت سابق، أرشد المقاول المتهم بالاستيلاء على مقابر الصدقة بمنطقة دمنهور شبرا الخيمة للإتجار فيها وإلقاء الرفات والجماجم والعظام أسفل الطريق الحر بقليوب للتخلص منها عن مكان آخر تخلص فيه من مجموعة من الجماجم والرفات، وتبين أنه يقع في قطعة أرض فضاء ملكية خاصة بالقرب من المحطة الوسيطة بمسطرد بحي شرق تستخدم كجراج خاص.

وانتقلت أجهزة الأمن ومسؤولو حي شرق شبرا، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحي، وتم التحفظ على الكمية المتواجدة في الأرض الفضاء وجمعها ونقلها وفق قرار النيابة وإعادتها لمقابر الصدقة بمنطقة دمنهور شبرا بحي غرب شبرا، وإعادة دفنها وتنظيف مكان الواقعة

وكشفت التحقيقات، عن أنه لا صحة لاستخدام سيارات الحي في نقل الرفات سواء قبل اكتشاف الواقعة أو بعد اكتشافها كما روج البعض.

كما دلت التحقيقات مع المقاول المتهم بنقل الجماجم البشرية ورفات الموتى، أنه هدم مقابر الصدقة بدمنهور شبرا من أجل بناء مقابر أخرى للإتجار بها، فضلًا عن نقله «رتش» المقابر بعد شكوى الأهالي من توقف الحركة المرورية أمامها.