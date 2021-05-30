بعد جدل تطعيمهم.. تاج الدين: يفضل حصول مرضى السرطان على لقاح كورونا

يتسابق المواطن حاليا لتلقي لقاح كورونا للوقاية من الفيروس المستجد «كوفيد 19»، للتصدي للجائحة التي حصدت ملايين الأرواح عالميا، وتصاعد معها الحديث عن الفئات الممنوعة والأخرى المصرّح لها بأخذ اللقاح للوقاية من الفيروس المستجد، وفي خلال ذلك تساءل العديد من مرضى الأورام والسرطان عن إمكانية حصولهم على التطعيم.

تاج الدين: يفضل أن يحصل مرضى السرطان على لقاح كورونا

ولحسم ذلك التساؤل، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، أن لقاح كورونا متاح أن يحصل عليه مريض الأورام بشكل عام.

وأضاف تاج الدين، لـ «الوطن»، أنه يفضل حصول مرضى الأورام على اللقاح، ولكن بعد استشارة الطبيب، لتحديد الأدوية والمواعيد الخاصة بهم، وكونها لا تتنافى مع الأدوية التي حددتها وزارة الصحة.

وأشار إلى أن مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج حتى في حالة استئصال الورم، يعتبروا لم يصلوا لمرحلة الشفاء الكامل، لذلك يجب حمايتهم من الفيروس بصفة عامة عبر حصولهم على التطعيم.

فئات ممنوعة من تطعيم كورونا

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة، قائمة بـ الفئات الممنوعين من الحصول على لقاح كورونا، ومنهم مرضى الدم مثل «السيولة» والقلب، ومن لديهم حساسية شديدة من أي تطعيم أو دواء أو أطعمة أو أشياء أخرى، والأطفال الأقل من 18 عامًا.

كما شملت القائمة الممنوعة من التطعيم أصحاب أمراض الأعصاب والصرع والتشنجات والأمراض التنفسية، وكذلك من يعانون من أمراض مناعية مثل نقص المناعة، ومن يستخدمون أي أدوية أو حقن مثبطة للمناعة، مثل «إبرون، والكورت يي»، بالإضافة للسيدات الحوامل والمرضعات.

وأوضحت الصحة أن لقاح كورونا الصيني الذي يجري صرفه في مستشفيات العزل بالجمهورية فعال وآمن، ولكن له بعض الأعراض الجانبية البسيطة التي يتعرض لها الشخص العادي عند الحصول على التطعيمات، ولديه 100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة.