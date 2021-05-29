توقعات طقس 72 ساعة.. ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في بيان صادر عنها خلال الفترة من الأحد الموافق 30 مايو حتى الثلاثاء 1 يونيو المقبل، حيث أشارت الأرصاد إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارًا من الاثنين المقبل.

تشير توقعات الهيئة إلى أن طقس الأحد سيكون حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وجنوبي الصعيد وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة إلى أن طقس يومي الاثنين والثلاثاء سيشهدان ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، أثناء النهار، فيما يسود ليلاً طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 30 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 31 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.