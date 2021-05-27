التضامن توضح معايير القبول بـ«تكافل وكرامة»: ممنوع السفر خارج البلاد

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة توسعت في تقديم المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى إضافة 411 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، منهم 58%؜ من السيدات، و68% من المقيمين في المناطق الريفية، و13%؜ من كبار السن، و45% ؜من ذوي الإعاقة، و9% من النساء المعيلات.

3 ملايين و400 ألف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة»

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وصل إلى نحو 3 ملايين و400 ألف أسرة مستفيدة، حتى منتصف مايو 2021؛ إذ بلغ اجمالى مستفيدي «تكافل» مليونين و109 آلاف و519 مستفيدا حتى منتصف مايو الحالي، فيما بلغ مستفيدي «كرامة» حتى منتصف مايو 2021، مليون و260 ألفا و701 مستفيد.

شروط القبول ببرنامج «تكافل وكرامة»

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط لصرف تكافل وكرامة كالتالي:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، كما اشترطت ألا يكون يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم المستندات الداعمة واللازمة كافة للتقدم، مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

كما اشترطت التضامن عدم السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول ببرنامج الدعم النقدي.