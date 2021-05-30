الحرائق تضرب المحافظات.. 4 مصانع وغابة شجرية ومحال تجارية ومنازل

علي مدار ساعات قليلة، كانت أخبار الحرائق تجوب محافظات مصر المختلفة، كان آخرها مساء أمس السبت، حيث شب حريق ضخم بمحافظة المنوفية نتيجة اشتعال 4 مصانع متجاورة.

حريق المنوفية: 4 مصانع والدفع بـ 27 سيارة إطفاء

وشب حريق هائل مساء السبت في 4 مصانع بمدينة «بركة السبع»، التابعة لمحافظة المنوفية دون معرفة السبب الرئيسي للحريق حتى الآن.

وقال شهود العيان إنهم شاهدوا ألسنة اللهب ترتفع في منطقة المصانع إضافة إلى دوي أصوات سيارات الإطفاء والإسعاف في مكان الحادث.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحريق نشب في 4 مصانع كبيرة، للشيبسي والأحذية، وتم الدفع بـ 27 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

3 حرائق تضرب سوهاج

وفي محافظة سوهاج بجنوب مصر سيطرت الحماية المدنية على 3 حرائق متفرقة بمركزي «البلينا، وطما»، أسفرت عن احتراق منزلين و3 أحواش للماشية ونفوق بعض الحيوانات.

وامتد حريق هائل إلى منزلين بعد نشوبه في حوش مجاور لهما وتم الدفع بـ3 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

ورجح شهود العيان وأهالي المنطقة أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، فيما شب حريق آخر ناحية منطقة الحلافي، وتم إخماده دون حدوث إصابات بشرية.

وأسفر عن نفوق 3 رأس ماشية و4 رأس غنم واحتراق كمية من الغلال والبوص، فيما نفى مالك الماشية الشبهة الجنائية، مشيراً إلي ان الحريق قد يكون شب بسبب تطاير الشرر من «موقد بلدي» مجاور له.

السيطرة علي حريق محل قماش في قنا

وفي محافظة قنا شب حريق في محل قماش بمنطقة سوق مدينة قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه الحريق قبل امتداد النيران لمحال السوق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، سوى بعض الخسائر في محتويات المحل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي

السيطرة على حريق غابة شجرية في الغردقة

وفي محافظة البحر الاحمر اندلع حريق هائل في الغابات الشجرية بطريق المطار بالغردقة، أمس، وارتفعت الأدخنة إلى أعلى، في مشهد أثار قلق سكان المدينة.

ودفعت الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات المطافئ إلى موقع الحريق، كما تم وقف حركة السيارات على الطريق، لحين السيطرة على الحريق، دون سقوط أي إصابات.

وتمكنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء إيهاب رأفت، أمس السبت، من رفع المخلفات الناتجة عن أثار الحريق الذي اندلع بالجزيرة فيما وجه بقص وتهذيب الأشجار بصفة مستمرة، لمنع تكرار حدوث حرائق مرة أخرى.

حريق بمحل أحذية في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية شب حريق هائل في محال لبيع الأحذية في الشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية .

ودفع إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق نجحت في إخماده في عمل استمر قرابة 3 ساعات متواصلة بحسب شهود عيان بسبب قوة النيران واشتعالها بمحتويات المحل.

وقال شهود العيان أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وأن العاملين نجحوا في الهرب من المحل حال اندلاع الحريق.

وبحسب المعاينة الأولية للمعمل الجنائي فإنه من المتوقع أن يكون ماس كهربائي هو السبب في الحريق، فيما يستكمل فريق البحث عمله على مدار الساعات المقبلة.